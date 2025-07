Homem é baleado durante festa de time de futebol na Grande São Paulo

Geovane da Silva Lima, de 32 anos, foi baleado durante uma festa do time desportivo Manganelli Futebol Clube, em Carapicuíba, na Grande São Paulo. Imagens de câmeras de segurança captaram o momento em que um homem desce da moto, caminha até a multidão e atira em Geovane. Ao todo, foram cinco disparos pelas costas da vítima, dos quais três a acertaram. O estado de saúde de Geovane não foi divulgado. Ele tem antecedentes criminais por roubo e porte ilegal de arma, e tinha deixado a prisão havia cerca de um mês. A suspeita é de que o suspeito tenha discutido com a vítima no bar e depois tenha voltado armado.



