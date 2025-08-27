Homem é baleado e morto por segurança após entrar com cachorro em supermercado de Santo André (SP)

Felipe Oliveira, de 29 anos, foi baleado e morto após se desentender com um segurança de um supermercado em Santo André, no ABC Paulista. Testemunhas disseram que uma discussão começou depois que o homem tentou entrar com seu cachorro de estimação no estabelecimento. O Samu foi acionado, mas Felipe não resistiu e morreu no local. A polícia tenta identificar quem é o autor do disparo. O supermercado se recusa a entregar as imagens das câmeras de segurança. Esse mesmo funcionário já teria atirado e matado outra pessoa anteriormente.



