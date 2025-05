Homem é baleado por falsos entregadores durante tentativa de assalto na zona sul de São Paulo

Um homem foi baleado durante uma tentativa de assalto no bairro do Ipiranga, zona sul de São Paulo , na noite de sexta-feira (30). Dois criminosos disfarçados de entregadores abordaram um casal que caminhava pela calçada. Durante a luta corporal entre as vítimas e os ladrões, um dos assaltantes disparou a arma. Os criminosos fugiram após o ocorrido. A polícia investiga o caso usando imagens do circuito de segurança da região. Moradores relataram aumento na criminalidade nos últimos dias.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!