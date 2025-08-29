Homem é condenado a 43 anos por planejar assassinato dos pais para ficar com herança

Matheus Melo foi condenado a 43 anos de prisão após ser considerado culpado pelo planejamento do assassinato dos próprios pais. O objetivo era obter a herança para investir em um sítio destinado ao cultivo de maconha. Marcos Paulo Schwinden, cúmplice no crime, recebeu uma sentença de 41 anos. A ação ocorreu na residência da família em Indaial (SC).

O plano começou com Mahteus deixando uma janela aberta e retornando à casa acompanhado do amigo Marcos Paulo. Durante o ato criminoso, Matheus derrubou uma faca e precisou atravessar uma área monitorada por câmeras para buscar outra arma. Esse imprevisto acordou seu pai, que acabou sendo esfaqueado por Marcos Paulo.

Marcio Eliseu Melo morreu no local, enquanto sua esposa sobreviveu ao ataque e se tornou a principal testemunha contra os acusados. Ela pediu para prestar depoimento sem a presença dos réus devido à carga emocional.

A investigação revelou que, além do sítio prometido como recompensa ao amigo cúmplice, havia também promessas financeiras feitas à namorada adolescente deste, que serviu como álibi falso durante o ocorrido.

Ambos foram julgados por tentativa qualificada de homicídio, com emprego de meio cruel, impossibilitando a defesa das vítimas. O julgamento aconteceu sem público ou réus presentes na sala de júri. A decisão é passível de recurso, mas o cumprimento da pena inicia-se no regime fechado.

