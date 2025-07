Homem é flagrado arremessando filhote de gato por cima de muro

Um homem foi flagrado arremessando uma gatinha por cima de um muro, sem saber que estava sendo gravado, em Manaus (AM). O filhote foi resgatado com vida, e um morador da região relatou que o abandono de gatos é comum na área. Enquanto o repórter gravava no local, uma nova gatinha foi encontrada. A equipe socorreu o animal e o levou para uma clínica veterinária. Ambos os felinos vão passar por cuidados veterinários antes de serem levados para adoção.



