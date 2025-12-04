Homem é flagrado empurrando carrinho de compras com mulher morta em São Paulo

Um homem foi flagrado empurrando um carrinho de supermercado com o corpo de mulher morta na Vila Formosa, na zona leste de São Paulo. A vítima foi identificada como Angélica Alves Camargo, de 43 anos, e estava enrolada em um plástico.

O suspeito foi identificado como ‘Cicatriz’. Ele era conhecido por ter uma postura agressiva e viver com pessoas em situação de vulnerabilidade. Além disso, o homem era constantemente visto olhando para mulheres na rua.

Um morador do bairro que havia tido suas duas bicicletas furtadas dias antes viu Cicatriz na rua e acreditou que as peças roubadas estariam dentro do carrinho. Ao se aproximar, o suspeito largou o carrinho no meio da rua e fugiu. A testemunha viu o corpo de Angélica e chamou a polícia.