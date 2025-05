Homem é flagrado usando boné igual ao que o empresário usava no dia em que desapareceu, em SP

Nelson, um empresário que viajou para uma reunião no interior de São Paulo, desapareceu ao retornar para a capital. Sua família reconheceu um boné dele sendo usado por outra pessoa em imagens de câmeras de segurança. O carro de Nelson foi encontrado na zona norte de SP, com uma bolsa aberta e arranhões no capô. A última mensagem enviada por Nelson, com um tom de despedida incomum, chamou a atenção dos familiares. A Polícia Civil investiga o caso como desaparecimento e realiza perícias no veículo para tentar esclarecer o mistério.



