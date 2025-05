Homem é morto a tiros por GCM durante briga de trânsito na Grande São Paulo

Francisco Faustino de Lima, de 58 anos, foi morto por guarda civil durante desentendimento no trânsito em Suzano, na Grande São Paulo. Ele trabalhava fazendo pavimentações em rodovias e estava dentro do carro da esposa quando o agente, à paisana, em uma moto, encostou na porta do veículo. Testemunhas disseram que Francisco deu uma fechada nele na rua e o guarda estava irritado. Os dois discutiram e o GCM pegou a arma, disparando três vezes contra a vítima, que não resistiu os ferimentos. Maria do Socorro, esposa de Francisco, falou com o Balanço Geral. Acompanhe!



