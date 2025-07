Homem é preso acusado de matar amigo e esconder o corpo na geladeira

Bruno Guimarães foi preso acusado de matar seu amigo, Thiago Lourenço, de 35 anos, e esconder o corpo na geladeira. Eles moravam juntos há dois anos e eram colegas de trabalho. Jancilaine Morgado, irmã de Thiago, foi até a casa deles na comunidade São Carlos, no Rio de Janeiro, e, quando abriu a geladeira da casa, encontrou diversos sacos plásticos. Bruno confessou o crime e disse que matou Thiago a facadas no domingo (13). Desde então, ele tentava se livrar do corpo. Em depoimento à polícia, o homem falou que cometeu o assassinato porque havia sido abusado sexualmente por Thiago.



