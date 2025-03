Homem é preso após exibir suas partes íntimas dentro de carro em Suzano (SP)

Aleff Francisco Viana, de 31 anos, foi preso em Suzano, região metropolitana de São Paulo, após ficar tocando nas suas partes íntimas dentro do seu carro, com os vidros abertos, na rua. Uma mulher que passava de bicicleta perto do veículo no momento começou a gritar. O homem foi encontrado pela polícia, levado à delegacia e preso. Ele foi reconhecido por diversas outras mulheres e, segundo a polícia, o mesmo homem já tinha passagens na prisão pelo mesmo crime no Paraná.



