Homem é preso após jogar álcool e atear fogo na esposa durante discussão

José Rodrigo Bandura, de 39 anos, foi preso depois de jogar álcool e atear fogo na sua esposa durante uma discussão, em Maringá, no Paraná. A mulher, que conseguiu pular em uma piscina próxima ao local onde aconteceu a agressão, teve o rosto e partes do corpo queimados. A polícia logo chegou ao local e prendeu o homem em flagrante; a vítima, de 47 anos, recebeu atendimento médico.



