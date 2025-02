Homem é preso após roubar celular e atropelar casal durante fuga em São Paulo

Um homem foi preso depois de roubar um carro no centro de SP. Policiais foram chamados para atender a ocorrência e o suspeito fugiu quando viu as viaturas. Uma perseguição em alta velocidade teve início e durou quase dez minutos. No meio do caminho, o suspeito atropelou um casal que estava de moto. No entanto, os policiais conseguiram cerca-lo e ele foi preso.



