Homem é preso suspeito de matar a filha durante viagem aos Estados Unidos

Luciano Fratolin está preso acusado de homicídio em segundo grau e ocultação de cadáver. Durante férias com a filha Melina nos Estados Unidos, ele relatou que a menina desapareceu em uma loja de conveniência. O corpo dela foi achado próximo a um lago, e a autópsia revelou morte por asfixia seguida de afogamento. A polícia investigou inconsistências no depoimento de Luciano, que enfrentava problemas financeiros, incluindo atraso na pensão alimentícia. Luciano permanece detido aguardando audiência.



