Homem é preso suspeito de roubar cartões e dinheiro da carteira de idosos nos EUA

Um homem foi preso suspeito de roubar cartões e dinheiro da carteira de idosos nos Estados Unidos. As imagens da câmera de segurança de um mercado mostraram a ação pela qual ele foi detido. O homem sai atrás de uma idosa que acabou de fazer as compras. Ele a chama e diz que ela deixou cair o dinheiro que ele ergue na mão. Quando ela saca a carteira para guardar a cédula, o homem pega o cartão dela e põe no bolso, sem que ela perceba. A polícia descobriu que o criminoso faz parte de uma quadrilha que aplica golpes em idosos em vários estados do país.



