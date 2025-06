Homem é resgatado após cinco dias pedindo socorro em parque de Washington, nos EUA

Um nativo da tribo Suquamish caminhava pelo Manchester State Park, em Washington, nos EUA, quando ouviu gritos fracos vindos de uma árvore. Após não conseguir localizar a origem do som, ele contatou a polícia. Equipes de resgate levaram seis horas para encontrar um homem que havia subido em uma árvore na tentativa de se localizar durante uma trilha e caiu, ficando desacordado por várias horas. Ele estava desidratado, sem comida e pediu socorro durante cinco dias antes do resgate. O sobrevivente, que não teve a identidade revelada, foi levado a um centro médico para recuperação.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!