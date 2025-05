Homem é resgatado das ferragens de caminhão após acidente no Rodoanel, em SP

O Corpo de Bombeiros retirou das ferragens uma vítima de um acidente entre carretas no km 18 do Rodoanel, altura de Caieiras, cidade da Grande São Paulo. Três caminhões colidiram na via. Uma bateu na lateral da que estava na frente e outra bateu na traseira. O homem foi resgatado consciente e sem aparentes lesões graves.



