Homem em carro de luxo agride motorista após briga de trânsito em Itapevi (SP)

O condutor de um carro de luxo agrediu um motorista depois de um desentendimento de trânsito em Itapevi, na Grande São Paulo. Lucas, de 24 anos, voltava de um passeio que fazia com a esposa quando foi ultrapassado repentinamente, não conseguiu frear a tempo e bateu na traseira do carro de luxo. O motorista desceu, deu um soco e quebrou o vidro do carro de Lucas, que tentou sair do veículo, mas foi prensado pelos filhos do outro condutor. Um dos filhos chegou a ameaçá-lo com um canivete. O motorista fugiu, mas Lucas conseguiu anotar a placa e registrou um boletim de ocorrência. Ele teve uma fratura no nariz e muitos cortes no rosto.



