Homem em surto é baleado e morto por policiais após tentar agredir agentes com marreta em SP

Um homem foi atingido por dois tiros no peito depois de partir para cima de policiais militares com um martelo, no bairro de Americanópolis, na zona sul de São Paulo. Os agentes foram ao local para atender uma ocorrência com um homem que estaria em surto. A ação dos agentes foi gravada pelas câmeras corporais. A vítima chegou a ser levada ao pronto-socorro, mas não resistiu. O caso foi registrado como morte decorrente de intervenção policial e resistência. A PM também abriu um inquérito e investiga o caso.