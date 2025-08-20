Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
Balanço Geral

Homem em surto psicótico sobe em viatura da GCM na zona leste de São Paulo

Imagens mostram guardas e agentes do Samu tentando contê-lo

Balanço Geral|Do R7

Um homem em surto psicótico subiu em uma viatura da Guarda Civil Municipal em Cidade Tiradentes, na zona leste de São Paulo. As imagens mostram dois guardas e dois agentes do Samu tentando conter o homem, enquanto ele grita e ameaça pular. O homem só desceu da viatura após a chegada de um terceiro guarda. Ele foi encaminhado para o hospital da Cidade Tiradentes.

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!

  • balanco-geral
  • Guarda Municipal
  • SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência)
  • São Paulo (Cidade)

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.