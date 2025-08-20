Homem em surto psicótico sobe em viatura da GCM na zona leste de São Paulo

Um homem em surto psicótico subiu em uma viatura da Guarda Civil Municipal em Cidade Tiradentes, na zona leste de São Paulo. As imagens mostram dois guardas e dois agentes do Samu tentando conter o homem, enquanto ele grita e ameaça pular. O homem só desceu da viatura após a chegada de um terceiro guarda. Ele foi encaminhado para o hospital da Cidade Tiradentes.



