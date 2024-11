Homem fica sem trabalhar e com movimentos reduzidos após ataques de pitbulls na Grande São Paulo

O serralheiro Eduardo ficou com sequelas graves após ser atacado por dois pitbulls durante um passeio de bicicleta em São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo. Os animais estavam sem focinheira. Revoltado, o serralheiro expôs o caso nas redes sociais e descobriu que pelo menos outras duas pessoas foram atacadas pelos mesmos animais. Na zona leste de São Paulo, uma idosa também foi atacada por um cão da mesma raça. Com ferimentos graves, agora Eduardo só se locomove com a ajuda de um andador e não consegue trabalhar. No estado de São Paulo, animais de raças consideradas violentas, como pitbulls e rottweilers, são obrigados a andar com focinheira, sob pena de multa de R$ 300.