Homem finge ser funcionário de banco e aplica golpe do caixa eletrônico em mulher, em São Paulo

Um homem bem vestido fingiu ser funcionário de um banco na zona oeste de São Paulo para aplicar o golpe do caixa eletrônico em uma mulher. Enquanto a vítima utilizava o terminal, o criminoso se aproximou, alegou que o equipamento estava com defeito e sugeriu que ela usasse outro. A mulher aceitou a suposta ajuda e deixou a conta aberta. Nesse momento, um comparsa foi até o mesmo caixa e sacou R$ 2.500. O crime foi registrado pelas câmeras de segurança da agência bancária. Um dos suspeitos foi identificado e preso, mas o dinheiro não foi recuperado.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!