Homem furta joalheria e engole brincos e anel para evitar ser pego pelas autoridades nos EUA

Jaythan Gilder, de 32 anos, saiu do Texas para a Flórida para furtar dois pares de brincos de diamante e um anel, avaliados em mais de R$ 7 milhões. Ele se passou por um falso cliente e, quando o vendedor virou as costas, tomou as joias, saiu correndo e engoliu os brincos pouco antes de ser preso. A radiografia mostrou as joias no estômago de Jaythan. Ele já foi preso várias vezes por roubo e tem 48 mandados pendentes de prisão em outro estado. O anel já foi devolvido à joalheria, mas os brincos ainda não foram recuperados.



