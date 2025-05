Homem manda Pix de R$ 0,01 para ameaçar ex-namorada após ser bloqueado

Após término de relacionamento, um homem passou a enviar ameaças para a ex-namorada pela descrição de transferências via PIX, em São Paulo. Camila Oliveira bloqueou Júlio César de todas as redes sociais após o término do namoro, quando ele começou a fazer ameaças contra a vida dela. A família da vítima registrou um boletim de ocorrência e se mudou para outro endereço, com medo das ameaças. Depois disso, Júlio César enviou uma transferência de R$ 0,01 para Camila com o endereço de onde ela estava. Ele descobriu o endereço pelo próprio boletim de ocorrência. Camila segue escondida enquanto aguarda alguma movimentação da Justiça.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!