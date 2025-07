Homem mata mulher e parte para cima de policiais com faca em São Paulo

Em Diadema, ABC paulista, Glória Conceição, de 51 anos, foi morta em sua casa, sendo o principal suspeito seu companheiro, de 45 anos. A polícia foi chamada para um possível caso de violência doméstica e encontrou Glória ferida no chão, já sem vida. O homem tentou atacar os policiais com uma faca, mas foi contido e levado ao hospital. Uma vizinha relatou que Glória era querida na comunidade, e os moradores estão chocados com o crime violento, acreditando ser mais um caso de feminicídio.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!