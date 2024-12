Homem misterioso furta pé de abacate e deixa coração de idosa arrasado

A aposentada Gezilda, de 66 anos, ficou com o coração partido depois que teve um vaso de plantas roubado em frente à casa onde mora, na zona leste de São Paulo. Ela cuidava de um pé de abacate, do tipo avocado, há mais de 10 anos. Mas no dia do furto, ela havia arrastado a planta para o lado de fora, já que a casa ia ser dedetizada. Foi então que um homem estacionou o carro na porta da casa da idosa, abriu o porta-malas e levou a planta. Gizelda ficou arrasada, porque o pé de abacate estava começando a dar frutos.