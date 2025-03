Homem morre após cair a 200 metros de altura enquanto pilotava asa delta em Santa Catarina

O piloto Ricardo, de 52 anos, morreu após cair de asa delta em Timbé do Sul, em Santa Catarina. Ele sobrevoava entre montanhas e, em menos de um minuto de voo, as asas do equipamento falharam e ele caiu. Ricardo morreu na hora ao cair de uma altura de 200 metros.



