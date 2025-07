Homem morre após cair de asa-delta em Caraguatatuba (SP)

Um homem de 54 anos morreu após cair de uma asa-delta em Caraguatatuba, litoral de São Paulo. Ele havia saltado da rampa leste do Morro Santo Antônio, um conhecido espaço para prática de voo livre na cidade. A vítima perdeu o controle do equipamento e caiu em um local de mata fechada, a aproximadamente 450 metros do local do salto. Testemunhas disseram que ele não estava usando o equipamento de segurança que prende o corpo à estrutura do planador.



