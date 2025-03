Homem preso injustamente é solto após advogada ver seu caso em uma reportagem

Um homem preso injustamente foi solto após a advogada Marina Pereira assistir ao seu caso em uma reportagem e decidir assumi-lo. O dono de um restaurante, Maurício da Silva, ficou três meses preso depois de ter sido reconhecido por uma vítima de assalto, mas no momento do crime ele estava em casa arrumando um videogame com o seu filho, como registra uma foto do dia, que a esposa dele mostrou à Justiça. Em nova audiência, a vítima não reconheceu Maurício como o assaltante e a Justiça lhe concedeu alvará de soltura. A defesa de Maurício pretende pedir indenização pelo caso.



