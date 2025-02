Homem que atacou e matou mulheres após sair da cadeia é condenado a 337 anos de prisão

José Antônio Miranda da Silva, conhecido como o 'Maníaco do Corcel', foi condenado a 337 anos de prisão pelo Tribunal do Júri de São José do Rio Preto. Inicialmente preso por assassinato e estupro, ele cumpriu 20 anos antes de retornar ao crime, atacando pelo menos 17 mulheres entre 2018 e 2020. Durante o julgamento, o criminoso não mostrou arrependimento e debochou da juíza.



