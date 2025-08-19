Homem que atacou ex-esposa com golpes de tesoura é preso após reportagem do Balanço Geral

O homem que atacou a ex-esposa com golpes de tesoura em São Paulo foi preso após uma reportagem do Balanço Geral sobre o caso. Andressa Antunes dos Santos, de 39 anos, foi atacada por Almir Lourenço da Silva enquanto caminhava. Os policiais analisaram as imagens divulgadas pelo programa jornalístico e conseguiram encontrar o suspeito. A vítima, que sobreviveu ao ataque, é mãe de quatro filhos do agressor. Andressa já tinha uma medida protetiva contra Almir.



O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!