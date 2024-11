Homem que matou pai, irmão e policial no RS tinha histórico de internações por esquizofrenia

O homem que matou o pai, o irmão e um policial no Rio Grande do Sul foi identificado como Edson Fernando Crippa, de 45 anos. Ele teve um surto e provocou um tiroteio que durou várias horas. Durante o confronto, o PM Everton Kirsch Júnior, que tinha se tornado pai há 45 dias, foi baleado e morreu. O pai do atirador, Eugênio Crippa, de 74, e o irmão Everton Crippa, de 49, também não resistiram ao ataque. A mãe e a cunhada dele e outras sete pessoas ficaram feridas. O tiroteio só terminou por volta das 09h desta quarta (23), quando um drone captou uma imagem do suspeito sem vida dentro da residência.