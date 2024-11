Homem que matou três pessoas e deixou 9 feridas tinha quatro armas compradas legalmente

O homem que manteve a família refém, matou três pessoas e deixou nove feridas foi encontrado sem vida em Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul. Não se sabe se o ele tirou a própria vida ou morreu vítima de disparos. A troca de tiros começou depois que os pais do suspeito fizeram uma denúncia de maus-tratos e os vizinhos chamaram a polícia. Acuado com a chegada dos agentes, ele atirou e matou o pai, o irmão e um policial que atendeu a ocorrência. O tiroteio começou no fim da noite da última terça (22) e só foi terminar as 09h00 desta quarta (23). Outras nove pessoas ficaram feridas, incluindo a mãe e a cunhada. Segundo informações, o atirador tinha quatro armas, todas compradas de maneira legalizada.