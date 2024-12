Homem reage a assalto e acaba baleado na zona sul de São Paulo; veja o vídeo

O técnico em informática Rogério Pardinho reagiu a um assalto após ser abordado por um criminoso armado no Capão Redondo, zona sul de São Paulo. Ele estava fechando o porta-malas do carro quando o motociclista chegou, com a arma em mãos. A vítima não se intimidou, partiu para cima do bandido e correu depois que o criminoso realizou dois disparos. Um dos tiros atingiu o ombro, mas Rogério sobreviveu.