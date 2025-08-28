Homem simula sumiço para receber valor do seguro de vida, mas é encontrado nos Estados Unidos

Ryan Borgwardt, um homem de 45 anos, simulou o próprio desaparecimento nos Estados Unidos para receber um seguro de vida de R$ 2 milhões e recomeçar a vida com uma esposa diferente. No entanto, ele foi capturado pelas autoridades ao retornar ao país, que tinha deixado após a forja. Em agosto de 2024, Ryan viajou cerca de 80 km com um caiaque, que deixou virado na água com um colete salva-vidas boiando ao lado.



