Homem simula sumiço para receber valor do seguro de vida, mas é encontrado nos Estados Unidos
O réu foi até a Geórgia, na Europa, para viver a nova vida com sua esposa diferente
Ryan Borgwardt, um homem de 45 anos, simulou o próprio desaparecimento nos Estados Unidos para receber um seguro de vida de R$ 2 milhões e recomeçar a vida com uma esposa diferente. No entanto, ele foi capturado pelas autoridades ao retornar ao país, que tinha deixado após a forja. Em agosto de 2024, Ryan viajou cerca de 80 km com um caiaque, que deixou virado na água com um colete salva-vidas boiando ao lado.
As buscas por Ryan após o desaparecimento dele foram intensas, com ampla mobilização de familiares e autoridades, o que gerou gastos de milhares de dólares em recursos. No entanto, a história ganhou um novo capítulo quando os investigadores descobriram que o homem tinha criado um novo passaporte. Além disso, ele trocava mensagens com uma mulher do Uzbequistão, país na Ásia Central. Ryan mudou todos os endereços de e-mail vinculados às contas bancárias dele e transferiu valores para contas no exterior. O réu foi até a Geórgia, na Europa, para viver a nova vida com a mulher, mas retornou voluntariamente aos EUA em dezembro de 2024, quando foi preso.
O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!
O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!
Últimas