Homem sobrevive após ser esmagado por uma pedra com mais de 300 kg nos Estados Unidos

Kell Morris sobreviveu depois de ser esmagado por uma pedra com mais de 300 kg nos Estados Unidos. Ele estava fazendo uma caminhada com a esposa em uma geleira quando o acidente aconteceu. Kell escorregou dentro do riacho e uma pedra enorme caiu nas costas dele. Tripulantes de um helicóptero de turismo ouviram os pedidos de socorro e conseguiram ajudar no resgate. Acompanhe na reportagem!



