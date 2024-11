Homem sofre infarto e morre após ser obrigado a dirigir carro para assaltantes

Dois assaltantes invadiram um estacionamento em Aracaju (SE) e fizeram o proprietário José Alves, de 70 anos, refém. Os criminosos vasculharam o local em busca de objetos de valor e dinheiro do caixa. Durante a fuga, obrigaram José a dirigir seu próprio carro. Ele sofreu um mal súbito ao volante devido ao nervosismo causado pelas ameaças dos bandidos e colidiu com outro veículo. Os assaltantes fugiram a pé após o acidente. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e confirmou o óbito no local. Segundo informações do filho da vítima, era um dia comum para José que trabalhava no estacionamento há anos e esta foi sua primeira experiência com uma situação desse tipo.