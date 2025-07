Homem suspeito de atear fogo em mulher é preso em São Paulo

Um homem foi preso após atear fogo no rosto de uma mulher em um condomínio no Campo Limpo, zona sul de São Paulo. O crime ocorreu por volta das 4h30 da manhã. Após o ataque, ele deixou o local com o filho pequeno e foi encontrado na casa do pai, onde confessou o crime. Moradores relataram ter ouvido alarmes e sentido cheiro de fumaça antes de encontrarem a vítima em chamas no oitavo andar do prédio. A mulher não resistiu aos ferimentos.



