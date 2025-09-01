Homem suspeito de comandar máfia chinesa é preso em São Paulo por tráfico internacional de drogas

Um homem suspeito de ser uma liderança da máfia chinesa foi preso em São Paulo em uma operação da Polícia Civil contra o tráfico internacional de drogas. As investigações apontam que as drogas são produzidas no Brasil e comercializadas interna e externamente. Ling Yongkung, de 50 anos, foi capturado pelos policiais enquanto caminhava na rua após ter sido reconhecido por câmeras do Smart Sampa.



