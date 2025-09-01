Homem suspeito de comandar máfia chinesa é preso em São Paulo por tráfico internacional de drogas
Ling Yongkung, de 50 anos, foi capturado pelos policiais enquanto caminhava na rua após ter sido reconhecido por câmeras do Smart Sampa
Um homem suspeito de ser uma liderança da máfia chinesa foi preso em São Paulo em uma operação da Polícia Civil contra o tráfico internacional de drogas. As investigações apontam que as drogas são produzidas no Brasil e comercializadas interna e externamente. Ling Yongkung, de 50 anos, foi capturado pelos policiais enquanto caminhava na rua após ter sido reconhecido por câmeras do Smart Sampa.
Ling ofereceu dinheiro aos policiais durante a abordagem. Os agentes fingiram aceitar e, então, ele pediu ao filho dele que levasse o dinheiro até o local. Assim, além do tráfico de drogas, ele foi preso também por tentativa de suborno. O filho dele também foi preso. Eles são expoentes da produção e comercialização de metanfetamina no Brasil. Além do tráfico, a organização criminosa chinesa extorque comerciantes das regiões centrais de São Paulo.
