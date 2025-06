Homem suspeito de matar a mulher na frente do filho é preso em São Paulo

José Ricardo Ferreira de Souza foi preso em Mairiporã após ser acusado de matar a ex-mulher, Janaína Cristina de Paula, na frente do filho de 13 anos. O crime ocorreu quando Janaína entrava no carro. José já havia descumprido várias medidas protetivas. A prisão foi realizada após o pai da vítima informar a localização do suspeito à polícia. Ele foi encaminhado à delegacia central e está à disposição da justiça.



