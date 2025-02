Homem suspeito de matar ex-namorada é preso em menos de 24 horas após reportagem do Balanço Geral

Um homem suspeito de matar a ex-companheira foi preso em São Sebastião (SP) na manhã desta quinta-feira (27). Carlos Marques não havia aceitado o fim de seu relacionamento com Angelice e, depois de anos perseguindo a mulher, acabou assassinando ela. Ele acabou fugindo depois de cometer o crime, porém, foi encontrado menos de 24 horas depois de uma reportagem do Balanço Geral sobre o caso ser exibida. Carlos vai prestar depoimento e passar por uma audiência de custódia em uma delegacia na zona leste de SP.



