Homem tem ataque de fúria ao comprar pão em supermercado de SP

Um homem foi até um supermercado comprar pães e teve um ataque de fúria em Itapevi, na região metropolitana de São Paulo. No momento do pagamento, a máquina de cartão de crédito estava descarregada e a funcionária teve de ir até o interior do comércio para pegar outra. Revoltado, o cliente discutiu e foi embora com os pães. Logo depois ele retorna e arremessa os produtos em direção as funcionárias. A dona do supermercado registrou um boletim de ocorrência e a polícia analisa as imagens do cliente enfurecido.