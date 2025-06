Homem tem crise de ciúmes, rouba ônibus e causa destruição em Carapicuíba (SP)

Um homem de 35 anos furtou um ônibus após discutir com sua esposa. Ele dirigiu o veículo em alta velocidade por cerca de 2 km em Carapicuíba (SP), atingindo estabelecimentos comerciais e causando pânico entre pedestres e motoristas. Durante o trajeto, um homem tentou parar o ônibus, machucando suas mãos na tentativa. O incidente ocorreu enquanto o motorista procurava pela mulher em uma festa. Após uma intensa negociação com a polícia, ele foi preso por furto de veículo e por colocar em risco a vida das pessoas. Uma mulher ficou ferida durante a ação.



