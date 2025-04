Homem tenta se vingar da ex-sogra, mas acaba atingindo a ex-companheira e ferindo o filho em SP

Beatriz, uma jovem de 21 anos que mora em São Bernardo do Campo (SP), teve encontros com Emerson, de 44 anos, que resultaram em sua gravidez. A mãe de Beatriz, Cristina, desaprovava o envolvimento devido ao histórico de Emerson com drogas. Após o término do relacionamento, por insistência de Cristina, Emerson invadiu a casa delas em fúria. Durante o ataque, Beatriz, sua mãe e o bebê de 5 meses ficaram feridos. Alertados pelos gritos, os vizinhos conseguiram conter Emerson, que foi detido pela polícia.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!