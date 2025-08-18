Homem toma arma de criminoso, foge e volta para devolver revólver, em São Paulo

Um homem tomou a arma de um assaltante que o havia abordado e fugiu com ela por uma ladeira. No entanto, conforme gravaram as câmeras de segurança do local, pouco tempo depois de fugir a vítima retornou, ficou frente a frente com o criminoso e começou a conversar com ele. Em poucos instantes, ele devolveu o revólver ao assaltante, que saiu de moto.



O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!