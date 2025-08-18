Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
Balanço Geral

Homem toma arma de criminoso, foge e volta para devolver revólver, em São Paulo

Conforme gravaram as câmeras de segurança do local, pouco tempo depois de fugir a vítima retornou, ficou frente a frente com o criminoso e conversou com ele

Balanço Geral|Do R7

Um homem tomou a arma de um assaltante que o havia abordado e fugiu com ela por uma ladeira. No entanto, conforme gravaram as câmeras de segurança do local, pouco tempo depois de fugir a vítima retornou, ficou frente a frente com o criminoso e começou a conversar com ele. Em poucos instantes, ele devolveu o revólver ao assaltante, que saiu de moto.

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!

  • Motociclista
  • RecordPlus
  • São Paulo (Cidade)
  • São Paulo (Estado)

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.