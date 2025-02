Homens com roupas camufladas invadem banco, fazem funcionários reféns e fogem com R$ 500 mil

Três homens com roupas camufladas invadiram uma agência bancária no Jardim Miriam, em Diadema (SP). Eles entraram por meio do telhado do estabelecimento. Quatro funcionários foram feitos de reféns e trancados em uma sala. Os criminosos conseguiram levar R$ 500 mil. Os policiais chegaram rapidamente no local do crime, mas não conseguiram pegar os bandidos.



