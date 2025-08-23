Logo R7.com
Humilhação no transporte público: jovem obeso fica preso na catraca de ônibus na Grande SP

Julio Rodrigues, de 22 anos, possui um laudo médico que lhe garante o direito de embarcar pela porta traseira

Balanço Geral

Julio Rodrigues, de 22 anos, ficou preso por quase uma hora na catraca de um ônibus em Osasco (SP). O jovem, que pesa 190 quilos, possui um laudo médico que lhe garante o direito de embarcar pela porta traseira, já que não consegue passar pela roleta. Mesmo com o documento, ele afirma que, em várias ocasiões, os motoristas se recusam a liberar a entrada pela porta de trás. A equipe do Balanço Geral acompanhou de perto algumas tentativas de Julio de pegar um ônibus. Veja o que aconteceu.

