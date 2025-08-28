Logo R7.com
Hytalo Santos deixa presídio de São Paulo e será transferido para a Paraíba

Assim que pousarem em João Pessoa (PB), ele e o marido serão levados para o IML para uma série de exames

Balanço Geral|Do R7

O influenciador Hytalo Santos e seu companheiro, Euro, deixaram o presídio de São Paulo e serão transferidos para João Pessoa, na Paraíba. Eles já estão no Aeroporto Interacional de Guarulhos e aguardam um voo comercial que está programado para sair às 14h. Os agentes que vão acompanhar a transferência já estão em São Paulo.


O avião com o casal deve chegar na Paraíba por volta das 17h. Assim que pousarem, eles serão levados para o IML para uma série de exames. Hytalo Santos e seu companheiro são acusados pelos crimes de exploração sexual infantil e tráfico humano.

