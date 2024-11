Idosa provoca acidente ao desembarcar de veículo em ciclofaixa e atingir ciclista em São Paulo

Uma idosa provocou um acidente com um ciclista ao desembarcar de um carro em uma ciclofaixa na região do Paraíso, zona sul de São Paulo. O homem quase caiu, mas por pouco não ficou ferido. O motorista do veículo estacionou no local para ajudar a passageira, que carregava muitas sacolas. Para quem anda de bicicleta pela cidade, esses riscos são diários. Segundo o código de trânsito, parar na ciclofaixa é uma infração grave, com multa de R$ 195,23 e quatro pontos na carteira. Para Pedro Horta, vice-presidente do Instituto Brasileiro de Direito de Trânsito (IBDTrânsito), a solução para evitar esse tipo de conflito seria a diminuição da faixa para criação de pontos de embarque e desembarque.