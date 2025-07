Idoso arrastado por caminhão ganha cadeira de rodas nova de influenciador

Luiz Jaeger, cadeirante de 68 anos, sofreu um acidente ao ser atingido por um caminhão em movimento. O motorista não percebeu sua presença e só parou após alertas de testemunhas. A história, porém, teve um final feliz: um influenciador digital se sensibilizou com o caso e presenteou Luiz com uma cadeira de rodas elétrica. Agora, Luiz tem mais independência e planeja reformar sua antiga cadeira para doá-la.



