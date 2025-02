Idoso de 70 anos desaparece após discutir com esposa em Ilha Comprida (SP)

Aldair Ramos, de 70 anos, desapareceu após discutir com a esposa em Ilha Comprida (SP). Ele comunicou aos filhos que voltaria para Itapecerica da Serra (SP), mas não chegou ao destino. Aldair é inspetor de ônibus e nunca havia faltado no trabalho. A família, que não relata histórico de problemas com depressão ou uso de drogas, já fez um boletim de ocorrência.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!